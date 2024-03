Schwerin/Berlin (dpa/mv). Bahnreisende in MV brauchen erneut starke Nerven. Ein Lokführerstreik am Donnerstag und Freitag sorgt für Beeinträchtigungen.

Wegen eines angekündigten Lokführerstreiks müssen Bahnreisende in Mecklenburg-Vorpommern mit Einschränkungen rechnen. Die Lokführergewerkschaft GDL ruft zu einem 35-stündigen bundesweiten Arbeitskampf auf, der an diesem Donnerstagmorgen um 2.00 Uhr beginnen und am Freitag um 13.00 Uhr enden soll. Betroffen ist laut der Deutschen Bahn der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Für Donnerstag und Freitag stellt die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben ein Grundangebot zur Verfügung. Man gehe von „umfangreichen Beeinträchtigungen des Regionalverkehrs der DB Region in Mecklenburg-Vorpommern“ aus, hieß es. Einige Strecken werden demnach komplett lahmgelegt sein, auf manchen Linien fahren Züge vereinzelt oder unregelmäßig und wiederum auf anderen Strecken fahren Busse als Ersatz.

Der Tarifstreit bei der Bahn läuft schon seit November des vergangenen Jahres. Knackpunkt ist die Gewerkschaftsforderung nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen.

