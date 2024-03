Schwerin/Greifswald (dpa/mv). Yvonne Winkler setzt sich für mehr Frauen in leitenden Positionen der Medizin ein. Dafür ist sie „Frau des Jahres“ geworden.

Die Chirurgin Yvonne Winkler aus Greifswald ist als „Frau des Jahres 2024“ beim Frauentagsempfang von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin ausgezeichnet worden. Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) würdigte die vierfache Mutter für ihr Bestreben um Gleichstellung von Frauen in der Medizinbranche, die noch immer von Männern dominiert sei. Dazu sei die Leiterin eines Medizinischen Versorgungszentrums in Greifswald im Verein „Die Chirurginnen e.V.“ aktiv und engagiere sich ehrenamtlich als Mentorin für junge Chirurginnen, sagte Bernhardt. „Mit ihr als Preisträgerin werden diese oft im Verborgenen liegenden Leistungen zurecht öffentlich gemacht“, sagte die Ministerin.

Die Auszeichnung „Frau des Jahres“ wurde zum sechsten Mal vergeben. In diesem Jahr waren 39 Vorschläge eingegangen, wie es hieß. Eine Jury habe die Preisträgerin ausgewählt.

Ministerpräsidentin Schwesig dankte bei dem Empfang im Mecklenburgischen Staatstheater den Frauen und Männern im Land, „die sich das ganze Jahr über für Frauen, für Gleichstellung und den Schutz von Frauen vor Gewalt einsetzen“. Es gebe noch einiges zu tun, sagte Schwesig mit Hinweis auf den Equal Pay Day, der am Mittwoch begangen wurde. Er weist auf die Lohnlücke von 18 Prozent zwischen Männern und Frauen in Deutschland hin. In Mecklenburg-Vorpommern beträgt der Lohnabstand laut Statistischem Landesamt aktuell 7 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-244481/2 (dpa)