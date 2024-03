Gorlosen (dpa/mv). Ein Mann ist auf seinem Grundstück im Freien in der Gemeinde Gorlosen an den Folgen einer schweren Brandverletzung gestorben. Noch sind die Hintergründe unklar, die Polizei ermittelt.

Ein 85-Jähriger ist auf seinem Grundstück in der Gemeinde Gorlosen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) an den Folgen einer schweren Brandverletzung gestorben. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch mit. Es werde ein Unglücksfall vermutet. Möglicherweise hatte der Mann versucht, Gartenabfälle auf seinem Grundstück zu entzünden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauerten aber noch an.

Ein Nachbar war am Mittwochvormittag auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam geworden. Er konnte die in Flammen stehende Oberkleidung des 85-Jährigen mit einer Decke ersticken. Bis zum Eintreffen des Notarztes leistete er Erste Hilfe. Trotz der Wiederbelebungsversuche starb der Mann laut der Polizeiinspektion Ludwigslust aufgrund der schweren Verletzungen jedoch wenig später vor Ort.

