Jamel (dpa/mv). Die Vorbereitungen für das überregional bekannte Festival „Jamel rockt den Förster“ lagen auf Eis. Nach einem Gemeindevotum können die Vorbereitungen anlaufen. Die Organisatoren üben dennoch Kritik.

Nach der vorhergehenden Hängepartie begrüßen die Organisatoren des bundesweit bekannten Festivals „Jamel rockt den Förster“ bei Wismar die erneute Bereitstellung von Flächen durch die zuständige Gemeinde. Insgesamt sei es zwar „sehr negativ und lächerlich, dass man versucht hat, uns sozusagen Sand ins Getriebe zu streuen“, sagte am Mittwoch Birgit Lohmeyer, die das deutlich gegen Rechtsextremismus auftretende Festival zusammen mit ihrem Mann Horst seit Jahren organisiert. Umso erfreulicher sei das Votum der Gemeindevertretung Gägelows vom Dienstagabend für eine Bereitstellung der Flächen. Nun könnten die zuvor auf Eis gelegten Vorbereitungen wieder anlaufen. „Jetzt müssen wir langsam mal Aufträge vergeben“, sagte sie.

Ende Januar war eine Vorlage zur Bereitstellung der Flächen in der Gemeindevertretung noch von der Tagesordnung genommen worden. Ein Gemeindevertreter hatte das Veranstalter-Ehepaar wegen vermeintlicher Umweltvergehen angezeigt. Die Schweriner Staatsanwaltschaft hatte wegen fehlenden Tatverdachts aber von Ermittlungen abgesehen.

Die Lohmeyers sehen in den erhobenen Vorwürfen den Versuch, das Festival zu behindern. Es findet seit 2007 in dem kleinen Ort statt - unter anderem, um auf die starke Neonazi-Szene dort aufmerksam zu machen. Man werde als Nestbeschmutzer angesehen, hatte Birgit Lohmeyer gesagt. Bei dem Festival sind in der Vergangenheit unter anderem Herbert Grönemeyer, Campino von den Toten Hosen, Die Ärzte, Fettes Brot und Deichkind aufgetreten.

