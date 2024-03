Tessin (dpa/mv). Achtung, Baustelle! An diesem Donnerstag wird an der Anschlussstelle Tessin der A20 in Richtung Stralsund die Fahrbahndecke erneuert.

Die A20-Anschlussstelle Tessin (Landkreis Rostock) ist an diesem Donnerstag wegen Bauarbeiten in Richtung Stralsund voll gesperrt. Die Fahrbahndecke wird erneuert, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Sperrung dauert demnach von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Eine Umleitung sei über die Anschlussstelle Sanitz ausgeschildert. Die Fahrtrichtung Lübeck sei von den Arbeiten nicht betroffen.

