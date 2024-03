Schwerin/Berlin (dpa/mv). Erneut legen Lokführer der Deutschen Bahn ihre Arbeit nieder. Auch in MV fallen zahlreiche Züge aus. Einige Züge fahren - aber nur mit reduzierter Taktung.

Bahnreisende in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich an diesem Donnerstag und Freitag wegen des bundesweiten Lokführerstreiks wieder auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn geht nach eigenen Angaben von „umfangreichen Beeinträchtigungen des Regionalverkehrs der DB Region in Mecklenburg-Vorpommern“ aus.

Manche Strecken im Nordosten sind laut Deutscher Bahn wegen Zugausfalls komplett lahmgelegt. Auf anderen Strecken fahren die Züge den Angaben zufolge nur in reduzierter Taktung. Auf einigen Linien sollen Busse als Ersatz fahren. Der Streik, zu dem die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen hat, soll von Donnerstag um 2.00 Uhr bis Freitag um 13.00 Uhr dauern.

Die Deutsche Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt zu informieren, ob ihre Verbindung verfügbar ist. Fahrgäste können ihre geplante Reise auch verschieben. Die Zugbindung sei aufgehoben, das Ticket zum Zielort gelte auch mit einer geänderten Streckenführung.

Der Tarifstreit bei der Bahn läuft schon seit November des vergangenen Jahres. Am vergangenen Donnerstag hatte die GDL die Gespräche erneut abgebrochen. Seitdem ist offen, wie eine Lösung im Konflikt zustande kommen soll. Hauptstreitpunkt ist die Gewerkschaftsforderung nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-241126/2 (dpa)