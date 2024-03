Binz (dpa/mv). Beim Festspielfrühling Rügen geht es nicht nur musikalisch zu. Das Festival begibt sich auch auf die Suche nach architektonischen Spuren eines waschechten Rüganers.

Der am Freitag startende Festspielfrühling Rügen widmet sich neben Musik auch dem berühmten DDR-Architekten Ulrich Müther. Eine bereits ausverkaufte Tour über die Insel begibt sich kommenden Dienstag auf die Suche nach Spuren des für seine Schalenbauwerke bekannten Architekten. 1934 in Binz geboren sei der waschechte Rüganer seiner Insel sein Leben lang verbunden geblieben, heißt es von den Organisatoren. Bekannt ist etwa Müthers Rettungsturm im Ufo-Look an der Ostsee in Binz. Die Tour wird inhaltlich und musikalisch begleitet.

Als Auftakt der diesjährigen Ausgabe des Frühjahrsfestivals der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern steht am Freitag das Eröffnungskonzert unter anderem mit dem Danish String Quartet im Marstall in Putbus auf dem Programm. Das Quartett hat in diesem Jahr die Künstlerische Leitung des zehntägigen Festivals inne. Insgesamt sind 23 Konzerte an 14 Spielorten geplant. Zum Repertoire gehören Kammermusik, aber auch Folk.

