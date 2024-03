Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno). Mit milden Temperaturen und frühlingshaftem Wetter soll es ab Mittwoch erst einmal vorbei sein. Dafür hält Frost Einzug ein.

Nach mehreren Tagen mit mildem, frühlingshaftem Wetter soll es jetzt im Norden noch einmal frostig werden. Eine östliche Strömung bringt kühlere Luft mit gebietsweise Temperaturen um minus ein Grad am Mittwochvormittag, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte.

Dichte Bewölkung und Regenschauer bestimmten demnach vielerorts das Wetter im Laufe des Tages. Vereinzelt sei dichter Nebel möglich. Dabei sei mit rund sechs Grad auf Fehmarn und neun Grad in Hamburg zu rechnen. Erst am Freitag reiße die Wolkendecke auf und die Sonne lasse sich blicken. In Mecklenburg-Vorpommern soll es im Laufe des Donnerstags aufklaren. In den Nächten soll es Frost geben bei bis zu eisigen minus drei Grad.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-235829/3 (dpa)