Greifswald (dpa/mv). Ein noch unbekannter Autofahrer soll in Greifswald einen schweren Unfall ausgelöst und dann Fahrerflucht begangen haben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Dienstagnachmittag von der L35 auf die B109 auf und übersah dabei einen anderen Wagen. Dessen 36 Jahre alter Fahrer zog nach links, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet sein Auto aber in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Transporter zusammen. Der 51-jährige Transporter-Fahrer war den Angaben zufolge am Unfallort kurz bewusstlos und wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma ins Klinikum Greifswald gebracht.

Der Fahrer, der den Unfall ausgelöst hatte, habe zwar angehalten und sich diesen angeschaut, sei aber dann einfach weiter gefahren, teilte die Polizei weiter mit. Ihm drohe nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und unterlassener Hilfeleistung.

