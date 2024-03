Wismar (dpa/lmv). In Wismar hat ein Jugendlicher zwei junge Frauen mit einer Softair-Waffe bedroht. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein 14-Jähriger soll zwei junge Frauen in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit einer Softair-Waffe bedroht haben. Das teilte die Polizeiinspektion Wismar am Dienstag mit. Zwei 20-jährige Frauen waren demnach am Montagabend im Bereich Rothentor unterwegs, als sie aus mehreren Metern Entfernung von einem Jugendlichen unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstands angesprochen wurden.

Die beiden Frauen suchten Hilfe in einer nahegelegenen Rettungswache. Laut Polizeiinspektion Wismar fanden Kräfte des Polizeihauptreviers den 14-Jährigen und stellten die Softair-Waffe sicher. Sie übergaben den Jugendlichen an die Sorgeberechtigten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Softair-Waffen können für Außenstehende schnell wie echte Schusswaffen wirken.

© dpa-infocom, dpa:240305-99-228780/2 (dpa)