Hagenow/Bandenitz (dpa/mv). Die Polizei will bei einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer stoppen. Der rast davon und durchbricht eine Polizeisperre. Später stellt sich heraus, er hatte keinen Führerschein und war sehr jung.

Ein 16-Jähriger hat sich hinter dem Steuer eines Wagens in den Regionen Hagenow und Ludwigslust eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mit. An der Verfolgungsfahrt waren insgesamt sieben Polizeifahrzeuge beteiligt.

Zuvor hatte die Polizei versucht, den Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagabend in Hagenow zu stoppen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und fuhr mit hohem Tempo in Richtung Schwerin davon. Daraufhin wurde er von der Polizei verfolgt. Sie verlor das flüchtende Fahrzeug zeitweilig aus den Augen, konnte es aber in Wöbbelin wieder entdecken. Bei Wöbbelin durchbrach der Fahrer eine Polizeisperre und flüchtete weiter auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg.

In Bandenitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brachte die Polizei den Wagen schließlich mit dem Einsatz eines ausgelegten Stop-Sticks, eine Art Nagelbrett, zum Stillstand. Als ein Polizist die Fahrertür öffnen wollte, gab der 16-jährige Fahrer erneut Gas, der Beamte wurde leicht verletzt. Wenige Meter weiter war die Flucht dann vorbei. Laut Polizeiinspektion Ludwigslust stand der 16-jährige einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung (Amphetamine). Er und zwei jugendliche Mitfahrer blieben unverletzt. Gegen den Fahrer ohne Führerschein hat die Polizei Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinwirkung erstattet. Da die Polizei im Auto einen Teleskopschlagstock entdeckte, wurde zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

