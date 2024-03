Grimmen (dpa/mv). Nachdem ein Laster auf der A20 zwischen Grimmen und Triebsees eine Fischladung verloren hatte, ist die Fahrbahnsperrung in Richtung Lübeck wieder aufgehoben worden. Ein mit etwa 25 Tonnen Fisch beladener Lastwagen war kurz nach Montagmittag im Landkreis Vorpommern-Rügen von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Der aus Polen kommende Transporter sollte den in seinem Kippauflieger geladenen losen Fisch nach Dänemark bringen, wo dieser zu Fischmehl verarbeitet werden sollte.

Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die verlorene Fischladung soll laut Polizei am Dienstagmittag aufgenommen und entsorgt werden. Dafür sei keine weitere Fahrbahnsperrung notwendig. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240305-99-224051/2 (dpa)