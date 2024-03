Süderholz (dpa/mv). Bei einem Autounfall in Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Kinder leicht verletzt worden. Eine 37-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto, in dem auch ihre 5-jährige Tochter und ihr 7-jähriger Sohn saßen, auf der Bundesstraße B194, als sie an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtete, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit dem Wagen eines 80-jährigen Mannes im Ortsteil Poggendorf. Die beiden Kinder erlitten bei dem Unfall einen Schock, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 8000 Euro.

Bei einem Autounfall in Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Kinder leicht verletzt worden. Eine 37-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto, in dem auch ihre 5-jährige Tochter und ihr 7-jähriger Sohn saßen, auf der Bundesstraße B194, als sie an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtete, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit dem Wagen eines 80-jährigen Mannes im Ortsteil Poggendorf. Die beiden Kinder erlitten bei dem Unfall einen Schock, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 8000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240305-99-222717/2 (dpa)