Wesenberg (dpa/mv). Bei dem Brand einer Scheune in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Montagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Zwei Arbeiter hatten das Feuer bei Dienstbeginn entdeckt. Die Scheune, in der landwirtschaftliche Geräte und Heuballen lagerten, brannte schon nach kurzer Zeit in voller Ausdehnung. Nach derzeitigem Kenntnisstand vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Brandursache. Die Polizei ermittelt.

Bei dem Brand einer Scheune in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Montagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Zwei Arbeiter hatten das Feuer bei Dienstbeginn entdeckt. Die Scheune, in der landwirtschaftliche Geräte und Heuballen lagerten, brannte schon nach kurzer Zeit in voller Ausdehnung. Nach derzeitigem Kenntnisstand vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Brandursache. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240305-99-222502/2 (dpa)