Jamel (dpa/mv). Eigentlich sollten die Vorbereitungen für die diesjährige Ausgabe des Festivals „Jamel rockt den Förster“ auf Hochtouren laufen. Doch eine Entscheidung der Gemeinde fehlt. Das könnte sich nun ändern.

Darf das bundesweit bekannte Festival „Jamel rockt den Förster“ weiterhin Flächen der Gemeinde Gägelow bei Wismar nutzen? Darüber wollen Vertreter der Gemeinde am Dienstag (ab 19.00 Uhr) beraten. Die Vorbereitungen für das deutlich gegen Rechtsextremismus auftretende Festival liegen laut Organisatoren auf Eis, nachdem eine entsprechende Vorlage Ende Januar von der Tagesordnung genommen worden war. Ein Gemeindevertreter hatte die Veranstalter, Birgit und Horst Lohmeyer, wegen vermeintlicher Umweltvergehen angezeigt. Die Schweriner Staatsanwaltschaft hatte wegen fehlenden Tatverdachts von Ermittlungen abgesehen.

Die Lohmeyers sehen in den Vorwürfen den Versuch, die Veranstaltung zu behindern. Das Festival in dem kleinen Ort findet seit 2007 statt - unter anderem, um auf die starke Neonazi-Szene dort aufmerksam zu machen. Dabei sind in der Vergangenheit schon Herbert Grönemeyer, Campino von den Toten Hosen, Die Ärzte oder Fettes Brot und Deichkind aufgetreten.

© dpa-infocom, dpa:240304-99-217321/3 (dpa)