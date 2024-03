Schwerin (dpa/mv). Der Einkommensnachteil von Frauen ist in MV geringer als im Westen. In Firmen mit Tarifbezahlung ist der Gender Pay Gap noch kleiner, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Frauen in Mecklenburg-Vorpommern verdienen laut Deutschem Gewerkschaftsbund im Schnitt sechs Prozent weniger als Männer. Damit ist der sogenannte Gender Pay Gap, der Lohnabstand zwischen den Geschlechtern, im Nordosten deutlich geringer als bundesweit. Dort betrage er aktuell 18 Prozent, wie der DGB am Montag mitteilte.

Ein Grund sei neben weniger Teilzeitarbeit hierzulande als im Westen auch das weitgehende Fehlen hoch bezahlter Industrie-Arbeitsplätze, die oft von Männern besetzt seien. In MV gehöre der Öffentliche Dienst zu den Arbeitgebern mit den höchsten Löhnen und dort arbeiteten viele Frauen.

Dem Gewerkschaftsbund zufolge ist in Unternehmen mit Tarifbindung der Lohnabstand zwischen Frauen und Männern noch geringer. Dort betrage er in MV nur 1,1 Prozent, so der DGB unter Berufung auf Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern.

Am 6. März wird in der Deutschland der „Equal Pay Day“, der Tag der gleichen Bezahlung, begangen. Das Datum markiert laut DGB den Tag, bis zu dem Frauen in Deutschland in diesem Jahr rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man als Maßstab den Verdienst ihrer männlichen Kollegen nimmt.

