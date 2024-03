Schwerin (dpa/mv). Die HPV-Impfung kann Krebs verhindern, sagen Gesundheitsexperten. Mit Sorge sehen sie, dass die Impfung nicht von mehr jungen Menschen in Anspruch genommen wird.

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat zum Welt-HPV-Tag am Montag für eine stärkere Inanspruchnahme der Schutzimpfung vor HP-Viren geworben. Sie werde für Kinder und Jugendliche ab neun Jahren angeboten und soll vor Krebs durch Humane Papillomviren (HPV) schützen, etwa Gebärmutterhalskrebs, wie die Ministerin mitteilte.

Nach Angaben eines Ministeriumssprechers waren 2021 in Mecklenburg-Vorpommern 71,9 Prozent der 18-jährigen Mädchen und 16,1 Prozent der 18-jährigen Jungen vollständig gegen HP-Viren geimpft. In Ländern wie Portugal, Norwegen oder England seien es jeweils über 80 Prozent der Mädchen in diesem Alter. Es gebe Hinweise von Krankenkassen, dass die Impfzahlen während der Corona-Pandemie gesunken seien.

Gebärmutterhalskrebs wird den Angaben zufolge fast ausschließlich durch HP-Viren ausgelöst. „Dank der HPV-Impfung treten in Ländern mit seit Jahren hohen Impfquoten weniger Neuerkrankungen beziehungsweise Krebsvorstufen auf“, so der Sprecher. So habe in Schweden und England ein Rückgang an Gebärmutterhalskrebs Jahre nach Einführung des Impfangebots bereits wissenschaftlich belegt werden können. Die Auswertung schwedischer Daten zeige, dass die vor dem Alter von 17 Jahren verabreichte HPV-Impfung das Risiko bei Mädchen für späteren Gebärmutterhalskrebs um bis zu 88 Prozent reduzieren könne.

