In Rostock ist am Mittwochabend ein Mann aus dem Seehafen geborgen worden. Rettungskräfte der Wasserschutzpolizei zogen den unterkühlten 56-Jährigen aus dem Wasser, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Er war den Angaben zufolge noch bei Bewusstsein.

Der Mitarbeiter einer Rostocker Hydraulikfirma hatte demnach an einem Schiffsliegeplatz zwischen Schiff und Kaimauer im Wasser gelegen. Die Firma hatte laut Polizeiangaben einen Auftrag im Hafen. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder einen Zusammenhang mit der Arbeit der Hydraulikfirma habe es aber keine gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

