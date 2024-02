Hintersee (dpa/mv). Ein Mann ist mit seinem Auto bei Hintersee im Landkreis Vorpommern-Greifswald gegen einen Baum geprallt. Der 68-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge war der Mann allein im Auto unterwegs. Er sei auf der Landesstraße gefahren, als sein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Baum krachte. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungssanitäter leistete ihm Erste Hilfe. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Wagen war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden, dabei belief sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Ein Mann ist mit seinem Auto bei Hintersee im Landkreis Vorpommern-Greifswald gegen einen Baum geprallt. Der 68-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge war der Mann allein im Auto unterwegs. Er sei auf der Landesstraße gefahren, als sein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Baum krachte. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungssanitäter leistete ihm Erste Hilfe. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Wagen war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden, dabei belief sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240228-99-150061/2 (dpa)