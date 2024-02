Güstrow (dpa/mv). Der Rostocker Landkreistag und der Landrat finden in der Frage der Flüchtlingsunterbringung bislang nicht zusammen. Jetzt steht das Thema erneut auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung.

Der Kreistag des Landkreises Rostock befasst sich bei seiner Sitzung am heutigen Mittwoch zum wiederholten Male mit dem Thema Flüchtlingsunterbringung. Das Kommunalparlament hatte es im Dezember und Januar in teils turbulenten Sitzungen abgelehnt, Verträge für Unterkünfte zu verlängern beziehungsweise eine Neuanmietung in Rövershagen zu billigen, die Landrat Sebastian Constien (SPD) im Rahmen seiner Eilentscheidungskompetenz genehmigt hatte. Die Kreisverwaltung hatte daraufhin Anfang Februar entschieden, den Kreistag in bestimmten Fragen nur noch zu informieren. Zur Begründung hieß es, der Kreistag müsse nicht einbezogen werden, solange bei den Unterkünften keine direkten Mittel des Kreises aufgewendet würden. Die Kosten für Unterkünfte würden zu 100 Prozent vom Land refinanziert.

