Rostock (dpa/mv). „Von A wie Antipasti bis Z wie Zimmerpflanze“ versprechen die Veranstalter der Ostseemesse ihren Besuchern ein buntes Angebot. Auch Live-Musik, Tanztee und Show-Küche stehen auf dem Programm.

Zur 32. Auflage der Ostseemesse werden von heute bis Sonntag wieder Zehntausende Besucher auf dem Gelände der Hansemesse in Rostock erwartet. Dort präsentieren rund 200 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und dem Ausland Lebensmittel und zahlreiche andere Produkte. In einer Show-Küche soll täglich gekocht werden, auf einer Bühne sorgen Künstler an den fünf Tagen unter anderem mit Musik und Tanz für Unterhaltung. Auch Modenschauen sind geplant.

Ganz im Zeichen Frankreichs steht in diesem Jahr die Blumenschau von der nach Veranstalterangaben größten Verbrauchermesse im Norden. Auf etwa 1000 Quadratmetern soll es etwa eine Nachbildung des Eiffelturms und olympische Ringe mit je zwei Metern Durchmesser geben. In Paris finden in diesem Jahr die Olympischen Spiele statt.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Ostseemesse nach zweijähriger Coronapause mit mehr als 43 000 Besuchern zurückgemeldet. Der Mittwoch ist traditionell eintrittsfrei. Am Donnerstag und Freitag kostet die Tageskarte fünf Euro und Samstag und Sonntag jeweils neun Euro. Kinder unter 13 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

