Heringsdorf. Nach einem tödlichen Notfall in einem Hotel auf Usedom hat sich die Bürgermeisterin von Heringsdorf bestürzte gezeigt. „Das ist ein erschütternder Unglücksfall“, sagte Laura Isabelle Marisken am Dienstag vor Ort. Sie sprach von einer Tragödie. „Wir sind hier alle tief betroffen. Das ist eine sehr beklommene Stimmung.“ In dem Hotel war nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Dienstag eine erhöhte Konzentration Kohlenmonoxid festgestellt worden. Ein Mensch sei gestorben und ein schwer verletzter Mensch in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht worden. Mehrere leicht Verletzte wurden in umliegende Kliniken gebracht. Ermittlungen zur Ursache laufen. Nach Aussage Mariskens war das Gebäude am Nachmittag wieder zugänglich. Gäste könnten ihre Sachen holen, um abzureisen.

