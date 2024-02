Heringsdorf. Bei einem Notfall in einem Hotel auf der Insel Usedom ist nach ersten Informationen ein Mensch gestorben. Es sei vor Ort eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt worden, sagte am Dienstag ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Demnach gibt es auch Verletzte. Ein Mensch werde in ein Krankenhaus nach Berlin verlegt. Mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte seien vor Ort. Zuerst hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet.

Laut Landkreissprecher sei am Dienstagvormittag ein Rauchgasmelder in dem Hotel in der Heringsdorfer Kulmstraße angeschlagen. Das Gebäude sei evakuiert worden. Insgesamt hätten sich mehr als 50 Menschen in dem Hotel aufgehalten. Der Einsatz lief am späten Dienstagmittag noch.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruchs- und geschmackloses Gas, das in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift wirkt. Laut Ostseewelle könnte eine defekte Leitung eine Rolle spielen.

© dpa-infocom, dpa:240227-99-141288/3 (dpa)