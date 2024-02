Hagenow. 51 Jahre alte Autofahrerin erfasst das Tier auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin. Dritter tödlicher Wolf-Unfall binnen zwei Wochen.

In Westmecklenburg ist erneut ein Wolf auf der Autobahn überfahren worden. Der Unfall am Montagabend auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sei bereits der dritte dieser Art binnen zwei Wochen in der Region, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mit. Am 13. Februar war demnach bereits ein Wolf auf der A24 bei Parchim überfahren worden, am 21. Februar einer auf der A14 bei Rastow.

Im jüngsten Fall hatte den Angaben zufolge eine 51 Jahre alte Autofahrerin, die am Montag gegen 22 Uhr auf der A24 von Hamburg kommend in Richtung Berlin unterwegs war, nahe Wöbbelin den Wolf erfasst.

Das Tier sei an der Unfallstelle verendet. Der Wolfskadaver sei geborgen und dem zuständigen Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie übergeben worden. Die Autofahrerin sei derweil unverletzt geblieben, am Auto seien 4000 Euro Sachschaden entstanden.

Wölfe in Norddeutschland auf dem Vormarsch

In Deutschland ist der Wolf seit dem Jahrtausendwechsel wieder auf dem Vormarsch. Auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist die Population sei seit der ersten Sichtung kontinuierlich gestiegen. Allein im Landkreis Stade südwestlich von Hamburg hat ein Wolfsberater seit vergangenem Oktober vier neue Rudel festgestellt. In der Politik wird seit geraumer Zeit eine Debatte über die Regulierung des Wolfsbestands geführt.

