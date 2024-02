Hagenow (dpa/mv). Drei Wölfe sind in jüngster Zeit auf Autobahnen in Westmecklenburg von Autos erfasst und getötet worden. Der jüngste Fall ereignete sich am späten Montagabend.

In Westmecklenburg ist erneut ein Wolf auf der Autobahn überfahren worden. Der Unfall am Montagabend auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sei bereits der dritte dieser Art binnen zwei Wochen in der Region, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mit. Am 13. Februar war demnach bereits ein Wolf auf der A24 bei Parchim überfahren worden, am 21. Februar einer auf der A14 bei Rastow . Im jüngsten Fall hatte den Angaben zufolge eine 51-jährige Autofahrerin, die am Montag gegen 22.00 Uhr auf der A24 von Hamburg kommend in Richtung Berlin unterwegs war, nahe Wöbbelin den Wolf erfasst. Das Tier sei an der Unfallstelle verendet. Die Frau sei unverletzt geblieben, am Auto seien 4000 Euro Sachschaden entstanden.

