Neubrandenburg (dpa/mv). Der dritte Verhandlungstag im Fall um den getöteten sechsjährigen Joel hat begonnen. Für Dienstag waren zwölf Zeugen geladen.

Im Fall um den getöteten sechsjährigen Joel sind zum dritten Prozesstag die ersten Zeugen in den Gerichtssaal vor dem Landgericht Neubrandenburg gerufen worden. Zwölf Zeugen sind nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts für Dienstag geladen gewesen. In dem Fall muss sich ein Jugendlicher wegen Totschlags verantworten. Ihm droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Der Prozess findet nach wie vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen vor, Joel am 14. September des vergangenen Jahres in der Gemeinde Pragsdorf bei Neubrandenburg mehrmals ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer mit einer Klingenlänge von circa 15 Zentimetern siebenmal auf ihn eingestochen zu haben. Der Junge starb, was der damals 14-Jährige zumindest billigend in Kauf genommen habe, so die Staatsanwaltschaft.

Über ein Motiv ist bislang nichts bekannt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte der Angeklagte zum Prozessauftakt geschwiegen. Da aus Sicht des Landgerichts keine Haftgründe mehr gegen den Angeklagten bestehen, wurde er am zweiten Prozesstag aus der Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen Beschwerde eingelegt. Die Entscheidung liegt nun beim Oberlandesgericht Rostock. Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtete, wurden die Geschwister von Joel nach Angaben der Anwältin der Familie, Christine Habetha, wegen der Aufhebung des Haftbefehls aus Sicherheitsgründen inzwischen in andere Bundesländer gebracht.

Im Zusammenhang mit dem Fall um den getöteten Joel ermittelt die Staatsanwaltschaft außerdem gegen den 17 Jahre alten Bruder des Angeklagten.

