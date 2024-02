Schwerin (dpa/mv). Nebelig und trüb hat der Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist die Sicht auf 150 Meter am Morgen stellenweise nicht möglich. Dabei ist anfangs vereinzelt noch mit leichtem Frost zu rechnen. Im Laufe des Tages lockert der Himmel vor allem im Westen des Landes auf. Bei vier bis acht Grad und schwachem Nordost-Wind bleibt es laut DWD trocken. In der Nacht zum Mittwoch kann es mancherorts in MV erneut nebelig werden.

Nebelig und trüb hat der Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist die Sicht auf 150 Meter am Morgen stellenweise nicht möglich. Dabei ist anfangs vereinzelt noch mit leichtem Frost zu rechnen. Im Laufe des Tages lockert der Himmel vor allem im Westen des Landes auf. Bei vier bis acht Grad und schwachem Nordost-Wind bleibt es laut DWD trocken. In der Nacht zum Mittwoch kann es mancherorts in MV erneut nebelig werden.

© dpa-infocom, dpa:240227-99-137296/2 (dpa)