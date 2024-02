Waren (dpa/mv). Kormorane machen den Binnenfischern in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Jetzt macht der Landesverband einen konkreten Vorschlag.

Um die Bejagung von Kormoranen attraktiver zu machen, hat der Landesverband der Binnenfischer MV eine Abschussprämie ins Gespräch gebracht. Kormorane seien per se keine attraktive Jagdbeute, sagte Verbandspräsident Martin Bork am Rande der Jahreshauptversammlung am Montag in Waren. Eine Abschussprämie wäre laut Bork eine Möglichkeit, dies zu ändern.

Den Angaben zufolge holen Kormorane doppelt so viel Fisch aus den Gewässern wie die Fischer. Es brauche deshalb Lösungen, um den Kormoran-Bestand zu verkleinern, sagte Bork. Laut Agrarministerium gab es im vergangenen Jahr 12.794 Brutpaare in 22 Kolonien.

