Usedom (dpa/mv). Auf Usedom gerät ein Lastwagen in Brand. Die Polizei ermittelt.

Nach dem Brand eines Lastwagens in der Stadt Usedom ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald sei am Sonntagabend informiert worden, teilte die Polizei mit. Ein zu Wohnzwecken umgebauter Lastwagen sei auf einem privaten Grundstück in Brand geraten. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:240226-99-127463/3 (dpa)