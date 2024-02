Rostock (dpa/mv). Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei Autos im Rostocker Stadtgebiet sind drei Menschen verletzt worden. Die Pkw sind vermutlich wegen nicht beachteter Vorfahrtsregeln am Sonntagabend zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Dabei seien der Beifahrer eines Autos sowie die beiden Insassen eines anderen leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge noch am Unfallort ambulant behandelt. Bei dem Unfall entstand demnach ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro.

