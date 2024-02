Heringsdorf (dpa/mv). Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Ostseebad Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntagabend beide Fahrer schwer verletzt worden. Die 49 und 59 Jahre alten Beifahrer hätten leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Der Unfall auf der Insel Usedom ereignete sich, als ein 88 Jahre alter Fahrer aus unbekannten Gründen in einer Kurve auf der Landesstraße 266 in den Gegenverkehr geriet. Sein Wagen prallte frontal in das entgegenkommende Auto, in dem ein 57-Jähriger am Steuer saß. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war die Straße etwa zwei Stunden lang gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

