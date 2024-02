Linstow (dpa/mv). Wie geht es in Zukunft mit der Landwirtschaft weiter? Um diese Frage dreht sich der Landwirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken am Montag.

Unter dem Eindruck der Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung laden die Volksbanken und Raiffeisenbanken in MV am Montag (9.15 Uhr) zum diesjährigen Landwirtschaftstag in Linstow im Landkreis Rostock.

Das Treffen - unter anderem mit Vertretern aus der Politik sowie der Landwirtschaft - steht unter dem Motto „Landwirtschaft der Zukunft“. Zu den konkreten Themen zählen beispielsweise die Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft und die Landwirtschaft im Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Als Gast ist unter anderem der Präsident des Bauernverbands Mecklenburg-Vorpommern, Detlef Kurreck, geladen. Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus sollte kommen, allerdings musste der SPD-Politiker krankheitsbedingt absagen.

