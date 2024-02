Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern muss sich am Sonntag auf wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern einstellen. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Tag zunächst trocken. Gegen Mittag ziehen von West nach Ost Wolken und Schauer auf. Am späten Nachmittag und Abend kann es gebietsweise zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und zwölf Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt. In der ersten Nachthälfte kann es zu leichten Schauern kommen. Im weiteren Verlauf der Nacht zieht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu zwei Grad an der Küste und minus ein Grad im Binnenland ab. Zeit- und gebietsweise kann es zu Glätte kommen.

© dpa-infocom, dpa:240225-99-117389/2 (dpa)