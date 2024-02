Schwerin (dpa/mv). Das Erwachsenwerden wird im Nordosten auch in diesem Jahr von Tausenden 14- und 15-Jährigen mit der Jugendweihe gefeiert - oft als großes Familienfest. Der Corona-Knick ist überwunden, heißt es.

Der Frühling naht und damit die Zeit der Festlichkeiten, mit denen 14- und 15-Jährige das Erwachsenwerden begehen. Die unumstrittene Nummer eins in Mecklenburg-Vorpommern ist dabei die Jugendweihe. Vor mehr als 150 Jahren als atheistische Alternative zu Konfirmation und Firmung entwickelt und in der DDR zur Pflichtveranstaltung pervertiert, wird die Jugendweihe heute von Vereinen organisiert. Gut die Hälfte eines Jahrgangs - meist in der achten Klasse - nimmt ganz freiwillig teil.

Der landesweit größte Anbieter, der Verein Jugendweihe in MV, rechnet in diesem Jahr mit rund 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein weiterer, deutlich kleinerer Veranstalter ist die Volkssolidarität, die in einzelnen Regionen aktiv ist. In der Uecker-Randow-Region etwa liegen einem Sprecher zufolge rund 250 Anmeldungen vor, in Südwestmecklenburg sind es nach Angaben von dort etwa 300.

Die Festveranstaltungen mit Eltern und nahen Verwandten finden oft in repräsentativen Räumen von der Konzertkirche Neubrandenburg bis zum Barocksaal in Rostock statt. Unter den Festrednern sind Prominente wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) oder Landtagspräsidentin Birgit Hesse, wie der Geschäftsführer von Jugendweihe in MV, Jörg Ahlgrimm, sagt.

Die bis zu Anfang der DDR-Zeit dominierende Konfirmation der evangelischen Kirche nehmen nach Angaben der Nordkirche in diesem Jahr im Nordosten voraussichtlich rund 1100 Jugendliche wahr. „Die Zahlen sind relativ konstant, je nach Stärke der Jahrgänge“, berichten die Sprecher der Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern, Christian Meyer und Sebastian Kühl. Traditioneller Termin sei das Pfingstfest beziehungsweise der Sonntag davor oder danach. Katholische Firmungen finden teils auch erst im Herbst statt, wie ein Sprecher dieser Kirche sagte. Den Zahlen der vergangenen Jahre nach ist von wenigen Hundert Firmlingen in MV auszugehen.

Die Jugendweihen finden das ganze Frühjahr über statt. Den Auftakt macht nach Worten von Ahlgrimm traditionell Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Ostersonnabend, der dieses Jahr auf den 30. März fällt. Die letzte der rund 150 Veranstaltungen von Jugendweihen in MV ist am 22. Juni in Rostock geplant. In drei Feierstunden sollen an dem Tag 46 Mädchen und Jungen die Jugendweihe erhalten.

Der Corona-Knick, als die Zahlen eingebrochen seien und Festveranstaltungen wegen Kontaktsperren teilweise ausgefallen oder später nachgeholt worden seien, sei überwunden, sagt Ahlgrimm. „Im Austausch mit den Eltern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern sieht man deutlich, dass der Wunsch eines feierlichen Übergangs zum Erwachsenenleben weiter am Steigen ist.“ Motivation seit dabei neben dem traditionellen Familienfest auch die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen - in Kirche und Gesellschaft. Die Vorbereitungsveranstaltungen auf die Jugendweihe seien dabei auch gefragt, vom Kochkurs über Gruppenreisen bis hin zur Berufs- oder auch Stilberatung.

