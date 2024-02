Wismar (dpa/mv). Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind alle fünf Insassen schwer verletzt worden. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind alle fünf Insassen schwer verletzt worden. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach war eines der Autos am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos habe zwar ein Ausweichmanöver eingeleitet, die Kollision aber nicht mehr verhindern können. Ihr Wagen krachte gegen eine Leitschutzplanke.

© dpa-infocom, dpa:240225-99-116688/2 (dpa)