Mukran. Am Samstag ist ein LNG-Terminal auf Rügen angekommen und wird nun für den Probebetrieb vorbereitet. Der Bürgermeister von Binz will den Start indes gerichtlich verhindern.

Die Gemeinde Ostseeband Binz will den Betriebsstart des Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Mukran auf Rügen gerichtlich verhindern. „Wir werden nun umgehend Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen die Inbetriebnahme einreichen“, sagte Bürgermeister Karsten Schneider am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das LNG-Terminal Mukran zeige schwerwiegende rechtliche und sicherheitstechnische Mängel. Außerdem gebe es faktisch keinerlei Notwendigkeit für die Anlage, weder kurz- noch langfristig, da seien sich die führenden Experten einig. „Wir sind sehr optimistisch, dass die Justiz diesem Unfug ein Ende bereiten wird.“ Noch seien die Genehmigungsunterlagen für das Terminal nicht öffentlich zugänglich. Nach Sichtung der Genehmigungsunterlagen soll aber, wie schon seit Monaten vorbereitet, Klage eingereicht werden.

Am Samstagmorgen war die fast 300 Meter lange „Energos Power“ vor Mukran im Nordosten Rügens angekommen. Das Schiff hat an einem vorbereiteten Liegeplatz festgemacht, wie der künftige Betreiber des schwimmenden Terminals, die Deutsche Regas, am Samstagvormittag mitteilte. Damit beginnen den Angaben zufolge nun auch die Vorbereitungen für den Probebetrieb.

