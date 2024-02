Mukran. Ein weiteres schwimmendes LNG-Terminal erreicht die deutsche Ostseeküste. Es soll im Nordosten Rügens bald Gas anlanden.

Ein für Rügen als schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) gedachtes Spezialschiff hat die Küste der Insel erreicht. Am Samstagmorgen ist die fast 300 Meter lange „Energos Power“ vor Mukran im Nordosten Rügens angekommen. Das Schiff habe den Industriehafenhafen erreicht und an einem vorbereiteten Liegeplatz festgemacht, teilte der künftige Betreiber des Terminals, die Deutsche Regas, am Samstagvormittag mit. Damit beginnen den Angaben zufolge nun auch die Vorbereitungen für den Probebetrieb.

Nach Angaben des Unternehmens hat das Schiff norwegisches LNG geladen. Das Schiff soll im Hafen von Mukran künftig LNG von anderen Tankern aufnehmen, wieder in einen gasförmigen Zustand versetzen und in eine rund 50 Kilometer lange, bereits fertiggestellte Anbindungsleitung einspeisen, die das Gas nach Lubmin auf dem Festland bringt. Über den dort vorhandenen Gasleitungsknotenpunkt soll das Gas dann weiterverteilt werden.

Am Freitag hatte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für Tests zur Betriebstüchtigkeit der Regasifizierungsanlage erteilt. Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern wies darauf hin, dass die Testgenehmigung keine Vorwegnahme der eigentlichen Genehmigung darstelle. Sie berechtige nicht zum Betrieb des LNG-Terminals. Dazu sei eine eigene Genehmigung nötig.

