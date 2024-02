Schwerin (dpa/mv). Am Samstag wechseln sich in Mecklenburg-Vorpommern Wolken, Schauer und zeitweise auch Sonne ab. Besonders zum Abend hin sind laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Schauer und kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte sollen zwischen acht und elf Grad liegen.

In der Nacht zum Sonntag soll es weitestgehend trocken bleiben. Am Sonntag selbst erwartet der Deutsche Wetterdienst Wolken und ab Nachmittag Schauer. Tagsüber sind bis zu elf Grad möglich. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf den Montag aus bis zu minus ein Grad ab. Gebietsweise ist Glätte möglich.

