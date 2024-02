Schwerin. Die Gemeinde Upahl kämpft gegen eine bereits belegte Container-Flüchtlingsunterkunft mit 250 Plätzen in dem 500-Einwohner-Dorf. Vor Gericht erlitt das Dorf jetzt eine Schlappe.

Die Gemeinde Upahl hat in ihrem Kampf gegen eine Container-Unterkunft für 250 Asylbewerber in ihrem Gewerbegebiet eine Schlappe vor dem Verwaltungsgericht erlitten. Die Richter in Schwerin wiesen am Freitag eine Klage des rund 500 Einwohner zählenden Dorfes gegen das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern ab.

Das auch für Bau zuständige Ministerium hatte im vorigen Sommer eine sogenannte Veränderungssperre außer Kraft gesetzt, mit der die Kommune verhindern wollte, dass in ihrem Gewerbegebiet Unterkünfte für Flüchtlinge errichtet werden. Die Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg sah sich damit in ihrer Planungshoheit eingeschränkt und klagte.

Der Vorsitzende Richter Joachim Kronisch sagte, klagen könne die Gemeinde nur gegen die Baugenehmigung des Landkreises und nicht gegen die Entscheidung des Innenministeriums, die ein Baustein in dem Verfahren gewesen sei. Gegen die Baugenehmigung hat die Gemeinde Upahl nach Worten ihres Bürgermeisters Steve Springer inzwischen Widerspruch eingelegt. Der Landkreis hat darüber bisher nicht entschieden, wie ein Vertreter im Gericht sagte.

Das kleine Dorf im Westen Mecklenburgs war bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil sich große Teile der Bevölkerung massiv gegen den Bau der Flüchtlingsunterkunft zur Wehr setzten. Der Kreistag hatte das Vorhaben gegen den Willen der Gemeindevertretung beschlossen. Ursprünglich sollten dort 400 Asylbewerber für ein Jahr befristet untergebracht werden. Nach Dauerprotesten war die Zahl auf maximal 250 Plätze reduziert worden.

