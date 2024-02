Travemünde. Die Landessynode der Nordkirche hat am Freitag den Haushalt für die Jahre 2024/2025 beschlossen. Er sieht für das Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von knapp 610 Millionen Euro und für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von 618 Millionen Euro vor. 560 Millionen beziehungsweise 570 Millionen davon stammen nach Angaben der Nordkirche aus Kirchensteuern. Der größte Teil der Einnahmen ist nach Angaben eines Sprechers der Landeskirche für die 13 Kirchenkreise bestimmt. Das entspreche einem Anteil von mehr als 81 Prozent für die Kirchenkreise und knapp 19 Prozent für die Landeskirche.

Am Donnerstag hatte sich die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) ausführlich mit den Ergebnissen der Aufarbeitungsstudie "ForuM" zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie beschäftigt und Schlussfolgerungen für die Nordkirche diskutiert. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt forderte als Lehre aus den Missbrauchsfällen einen Kulturwandel innerhalb der Nordkirche.

Indem die Bibel den Menschen als Gottes Ebenbild bezeichne, werde dem Menschen eine Würde zugeschrieben, die nicht verletzt werden dürfe, sagte sie. „Sie wird fundamental verletzt, wenn Menschen körperliche oder seelische Gewalt angetan wird“, sagte sie am Donnerstag. „Wo das geschieht, wird in eklatanter Weise eine fundamentale Überzeugung unseres christlichen Glaubens verraten, ja mit Füßen getreten und verleugnet", sagte die Landesbischöfin.

Auch der Greifswalder Bischof Tilman Jeremias forderte am Donnerstag in seinem Sprengelbericht eine tiefgreifende Neuausrichtung der evangelischen Kirche. Sie müsse sich als verletzliche, versehrte und zerbrechliche Gemeinschaft verstehen, die sich den Menschen in ihrer Not und ihrem Leid zuwende, sagte er.

