Rostock (dpa/mv). Der Betrieb der Scandlines Fähren zwischen Rostock und dem dänischen Gedser ist am Freitagmorgen wieder aufgenommen worden. Das teilte das Unternehmen mit. In der Nacht wurde der Verkehr in Rostock um 4.15 Uhr und in Gedser um 1.45 Uhr eingestellt. In Rostock seit 6.00 Uhr und in Gedser seit 7.00 Uhr fahren die Fähren den Angaben nach wieder planmäßig. Grund für die Ausfälle war eine Sturmwarnung und Sturmböen.

Der Betrieb der Scandlines Fähren zwischen Rostock und dem dänischen Gedser ist am Freitagmorgen wieder aufgenommen worden. Das teilte das Unternehmen mit. In der Nacht wurde der Verkehr in Rostock um 4.15 Uhr und in Gedser um 1.45 Uhr eingestellt. In Rostock seit 6.00 Uhr und in Gedser seit 7.00 Uhr fahren die Fähren den Angaben nach wieder planmäßig. Grund für die Ausfälle war eine Sturmwarnung und Sturmböen.

© dpa-infocom, dpa:240223-99-93559/2 (dpa)