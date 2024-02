Schwerin (dpa/mv). Das Verwaltungsgericht Schwerin befasst sich am Freitag mit dem umstrittenen Containerdorf mit 250 Plätzen im 500-Einwohner-Ort Upahl. Die Gemeinde wollte den Bau verhindern. Die Ängste waren groß.

Das Verwaltungsgericht Schwerin verhandelt am Freitag (13.00 Uhr) wegen der umstrittenen Flüchtlingsunterkunft in Upahl über eine Klage der Gemeinde gegen das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern. Das Gericht will möglichst noch am selben Tag eine Entscheidung treffen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Das auch für Bau zuständige Ministerium hatte im vorigen Sommer eine sogenannte Veränderungssperre außer Kraft gesetzt, mit der die Kommune verhindern wollte, dass in ihrem Gewerbegebiet Unterkünfte für Flüchtlinge errichtet werden. Die Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg sah sich damit in ihrer Planungshoheit eingeschränkt und klagte.

© dpa-infocom, dpa:240222-99-86235/3 (dpa)