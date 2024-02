Graal-Müritz (dpa/mv). Weil sie sich abends im schon dunklen Wald verlaufen hatte, ist eine 68-jährige Frau nahe Graal-Müritz (Landkreis Rostock) von einem Hubschrauber gesucht und schließlich von der Besatzung eines Streifenwagens gerettet worden. Wie die Polizei in Rostock am Donnerstag mitteilte, war die Frau „gesundheitlich eingeschränkt“, sodass trotz Telefonkontakts ihr Standort nicht bestimmt werden konnte. Ein Hubschrauber ortete sie dann gegen 20.30 Uhr und schickte einen Streifenwagen. Nach einer Untersuchung im Rettungswagen wurde sie später an eine Familienangehörige übergeben.

Weil sie sich abends im schon dunklen Wald verlaufen hatte, ist eine 68-jährige Frau nahe Graal-Müritz (Landkreis Rostock) von einem Hubschrauber gesucht und schließlich von der Besatzung eines Streifenwagens gerettet worden. Wie die Polizei in Rostock am Donnerstag mitteilte, war die Frau „gesundheitlich eingeschränkt“, sodass trotz Telefonkontakts ihr Standort nicht bestimmt werden konnte. Ein Hubschrauber ortete sie dann gegen 20.30 Uhr und schickte einen Streifenwagen. Nach einer Untersuchung im Rettungswagen wurde sie später an eine Familienangehörige übergeben.

© dpa-infocom, dpa:240222-99-88877/2 (dpa)