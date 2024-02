Neubrandenburg (dpa/mv). Nachdem der alte Stadtpräsident in Neubrandenburg nach seinem Eintritt in die Wagenknecht-Partei das Amt aufgegeben hatte, steht nun der Nachfolger fest.

Die drittgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Stadtpräsidenten. Die Stadtvertretung in Neubrandenburg wählte Roman Oppermann aus der SPD-Fraktion ohne eine einzige Gegenstimme, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Oppermann folgt damit auf Jan Kuhnert, der nach seinem Eintritt in das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) das Amt als Stadtpräsident niedergelegt hatte.

© dpa-infocom, dpa:240222-99-85704/2 (dpa)