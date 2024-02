Torgelow (dpa/mv). In Torgelow eskaliert ein Streit zwischen zwei Brüdern. Einer von ihnen soll rabiat geworden und den Älteren aus dem Fenster geschubst haben. Der kommt mit einem Hubschrauber in die Klinik.

Ein Mann soll in Torgelow im Streit seinen älteren Bruder aus dem Fenster in zweieinhalb Metern Höhe gestoßen haben. Der 38 Jahre alte Mann sei auf einer Grünfläche gelandet und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge war am frühen Donnerstagmorgen ein verbaler Streit zwischen den beiden stark betrunkenen Männern eskaliert. Infolgedessen habe der 33-Jährige den 38-Jährigen aus dem offenen Fenster nach draußen gestoßen.

Im Anschluss habe der verletzte Mann selbst die Rettungskräfte gerufen. Worum es in dem Streit gegangen war, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

