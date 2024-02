Waren (dpa/mv). Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Feuer sei in einer Küche ausgebrochen, in der einer der Mieter gekocht habe. Der 29-Jährige habe vergessen, den Herd auszuschalten und die Kochutensilien zu entfernen. Dadurch geriet erst die Küche und dann die Wohnung in Brand. Die Feuerwehr brachte Bewohner des Mehrfamilienhauses und angrenzender Häuser in Sicherheit. Das Feuer wurde den Angaben zufolge schnell gelöscht und griff nicht auf benachbarte Wohnungen und Häuser über. Das Haus ist zunächst nicht bewohnbar, wie es hieß. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung eingeleitet.

