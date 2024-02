Zehna (dpa/mv). Vier Insassen eines Autos sind bei einem Unfall im Landkreis Rostock verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach hatte er einen Atemalkoholwert von knapp 1,8 Promille. Das Auto war am späten Mittwochabend am Ortseingang von Zehna von der Straße abgekommen und hatte sich in der Folge mehrfach überschlagen. Alle vier Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

