Grammentin (dpa/mv). Ein Feuer bricht in einem Wohnzimmer aus. Der 66-jährige Hauseigentümer und sein gleichaltriger Nachbar versuchten noch, den Brand selbst zu löschen - was ihnen jedoch nicht gelang.

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Grammentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Männer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Samstagmorgen im Wohnzimmer des Hauses aus. Der 66-jährige Hauseigentümer und sein gleichaltriger Nachbar versuchten noch, das Feuer selbst zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr konnte die beiden Männer aus dem brennenden Haus retten und brachte sie anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und leichten Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf die andere Haushälfte übergriffen. Die betroffene Haushälfte ist den Angaben zufolge stark beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

