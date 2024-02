Rostock (dpa/lmv). Der FC Hansa sendet im Abstiegskampf der 2. Liga ein Lebenszeichen. In einem wilden Nordduell ringen die Rostocker dem Hamburger SV ein 2:2-Remis ab.

Dank einer Energieleistung hat Hansa Rostock gegen den Hamburger SV ein 2:2 (0:1)-Unentschieden erkämpft und damit ein zeichen im Überlebenskampf der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Vor 27500 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion gingen die Gäste durch Jean-Luc Dompé in Führung (34.). Juan Perea per Kopfball (50.) und Winter-Neuzugang Sveinn Gudjohnsen (83.) drehten für die Rostocker die Partie. HSV-Torjäger Robert Glatzel glich für den HSV spät zum 2:2 aus (86.).

Beim Debüt von HSV-Interimscoach Merlin Polzin besaßen die Hamburger in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, taten sich aber im letzten Angriffsdrittel schwer, gefährlich zum Abschluss zu kommen. Hansa verlegte sich im eigenen Stadion aufs Kontern, spielte die wenigen Angriffe aber nicht konsequent aus.

In der zweiten Halbzeit legte das abstiegsgefährdete Team seine Zurückhaltung ab, nahm die Zweikämpfe an und erarbeitete sich Chancen. Nach einem Konter flankte Svante Ingelsson gefühlvoll auf Juan Perea, der zum 1:1 einköpfte (50.). Der eingewechselte Gudjohnsen ließ mit dem 2:1 die Hausherren sogar auf einen Sieg hoffen. Doch Glatzel rettete den Gästen in einer wilden Schlussphase mit dem 2:2 einen Punkt.

