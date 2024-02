Woldegk (dpa/mv). Ein Lastwagenfahrer will einen anderen Lastwagen überholen und schert dabei zu früh wieder ein. Die Folge: Der andere Fahrer muss ausweichen und kippt auf die Seite. Nun ermittelt die Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 198 in Höhe Rehberg (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitag ein Sachschaden von 20 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Lastwagen die B 198 von Woldegk in Richtung Neustrelitz, als er von einem anderen Lastwagen überholt wurde. Dieser scherte laut Polizei zu früh wieder nach rechts ein, sodass der Fahrer des ersten Lastwagens auszuweichen versuchte, dabei nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit der Leitplanke kollidierte und auf die Seite kippte. Der 59-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Die B 198 musste für die Bergung des Lkw bis in den Abend voll gesperrt werden. Der andere Lastwagen setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

